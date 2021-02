El humorista Miguelito Barraza se solidarizó con su amigo Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, por el drama que vive al descubrir que no es el padre biológico de dos de sus tres hijos.

“Es un dolor inmenso el que debe sentir, me solidarizo con él porque es mi ‘pata’ y mi ‘compadre’. Lamento mucho lo que está pasando porque es un hombre trabajador y buen cómico. Nadie merece una traición de esa magnitud, espero que no se derrumbe, tiene que seguir adelante porque la vida continúa y no se acaba”, mencionó Barraza.

¿A usted también lo han traicionado o le han sido infiel?

Claro. Me han sido infiel, pero cuando era joven, a todos nos ha pasado en algún momento. Las ‘sacadas de vuelta’ les pasan a las mujeres y hombres.

¿Cómo va la salud?

Todo bien, me cuido bastante y estoy ‘horroroso’.