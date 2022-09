¿ESTÁS SEGURO? Robotín fue interceptado por un reportero de Magaly TV La Firme para pedirle explicaciones ante una supuesta infidelidad a Robotina con la ‘Robotina peruana’ Jessenia Velásquez. El artista quedó en shock cuando el ‘urraco’ le mostró pruebas y él lo negó.

“ Todo es falso, si yo hablo algo todo se va a tergiversar ... Me he ido a un tema de publicidad, Kareli lo sabe, voy a tratar de hablar con esa chica. Estoy seguro que no pasó nada”, insistió en decir Robotín.

Sin embargo, luego que escuchara las declaraciones de Jessenia, el carismático personaje continuó negando su infidelidad a tal punto de confesar que fue a “tomarse fotos” al sauna.

“ Kareli sabe que yo he ido a grabar tiktoks, a tomarme fotos, todo sabe, el problema es que la chica está hablando eso . Ella debe estar pensando lo peor de mí... Yo a Kareli le dije un día antes, me molesté un día antes por una foto que ella subió. Ya hemos conversado, las cosas están bien, voy a hablar con esa chica, y si habla que tenga pruebas”, acotó.

TROME | Infidelidad de Robotín con Robotina peruana (Magaly Tv)

‘ROBOTINA PERUANA’ ECHA A ROBOTÍN

Robotin fue acusado por la Robotina peruana Jessenia Velásquez de haberla citado a un hostal, donde mantuvieron intimidad, con el pretexto que ya había terminado su relación con la verdadera Robotina, la venezolana Karelys Molina.

La joven reveló a Magaly TV La Firme que Alan Castillo la citó en un hostal y sauna de Carabayllo, con el pretexto de realizar una promoción. Una vez en el lugar, el cómico le habría dicho que su relación con la verdadera Robotina había terminado.

Según la joven, en el lugar ambos tuvieron intimidad. Como prueba presentó videos en los que se le ve a Robotín sin polo recostado en una cama .