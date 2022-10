Magaly Medina presentó las imágenes de ‘Robotín’ y ‘Robotina’ haciendo su espectáculo en Huarmey y pasando la noche juntos en casa. Cabe recordar que el cómico había engañado a su novia con la ‘Robotina’ peruana hace unas semanas.

La presentadora quedó sorprendida por las declaraciones de la ‘Robotina’ original, quien lloró frente a cámaras de ‘América hoy’ y ‘El Gran Show’. “Cada vez que se acuerda lo que le hizo, lógicamente, tiene que doler, pero ‘él me dice que no paso nada y yo quiero creerle’. Por favor. Los que estamos de este lado, no le creemos. Yo le creo a la chica que vino acá (‘Robotina’ peruana)”, indicó.

Magaly demuestra los videos de 'Robotín' y 'Robotina' juntos.

Asimismo, la popular ‘urraca’ comparó el caso del cómico con el reciente ampay de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y la chica desconocida en la discoteca de Piura, quien fue perdonado por Ale Venturo. “¿Por qué perdonan? Porque no se fueron a la cama. ¿Cómo sabes que no se fueron a la cama? (...) Ese simple hecho ya es una falta de respeto ”, comentó.

“ Son actores porque mienten con gran facilidad (...) No hay plata que pueda comprar la dignidad de una mujer porque esa chiquita es joven, algún talento tendrá”, señaló después de ver los videos.

‘Robotina’ se hizo famosa por ‘Robotín’, según Magaly

De acuerdo con la ‘pelirroja’, la cómica salió adelante con la ayuda de su pareja. “ La ‘Robotina’ vive de la fama de ‘Robotin’ porque ella nadie la conocía, era una muchachita que estaba en la calle, donde los semáforos haciendo su show con él (...) Todos los contratos lo manejan en pareja, depende económicamente de él”, aseguró.