La actriz Rocío Limo no imaginó que convertirse en ‘La Mujer de negro’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’ iba a generarle una bonita receptividad con el público, pues en las redes sociales han elogiado su trabajo al darle vida a ‘María Elena Lavado’, la villana que viene a cobrar ‘venganza’ contra ‘Francesca Maldini’ y su familia. Ella espera que su personaje ‘haga algo más’ ahora que la policía la atrapó.

Rocío, muchos nos quedamos con la boca abierta al descubrirse quién es ‘La mujer de negro’ y el público los respaldó con su sintonía, pues hicieron 25 puntos de rating.

Sí, ha sido muy emocionante para mí la respuesta del público. No esperaba esta acogida, gracias.

Desde el primer capítulo de esta nueva temporada, se especulaba que ‘La Mujer de negro’ iba ser Úrsula Boza y hasta se habló de Mariel Ocampo ¿Desde cuándo te convocaron? ¿Cómo fue?

Mira, entré a grabar no hace tanto, han sido las escenas de la boda y todo eso. Y bueno la escena que se ha visto donde le revelo a ‘Francesca Maldini’ mi identidad.

Fuerte la escena y tu papel desconcierta, porque se ve a una persona desequilibrada y que al final se descubre ha sido compañera de celda de ‘Carmen’ (Teddy Guzmán) quién odia a ‘Frances Maldini’

Sí, tiene, como dicen en la serie, como un desequilibrio mental, pero al mismo tiempo yo trataba de buscar que tenga algo con sentido, que sea capaz de liderar todo ese plan, que sea calculadora. Creo que es interesante el personaje para jugarlo y darle bastantes vueltas.

¿Qué vendrá, porque ya que la descubrieron, algo debe pasar?

Ojalá que sí. Todavía no sé lo que los guionistas están creando para los nuevos episodios, por dónde van a llevar al personaje. Yo espero que salga de prisión y que haga alguna cosa fuerte.

Bueno, los guionistas de ‘Al fondo...’ siempre nos tienen en zozobra, le dan un giro de 360 grados a las historias de los personajes.

Sí, son unos capos así que todo puede pasar.

¿Has sido seguidora de la serie?

En su momento, pues es una serie que viene acompañando a los espectadores durante tantos años.

¿Trabajaste con alguno de los actores en alguna obra de teatro?

Creo que no, con ninguno de ellos, en ninguna obra. Pero igual estoy contenta. Es un elenco formado, se nota que entre ellos tienen una complicidad. Es muy bacán entrar en su espacio y trabajar ahí.

¿Y paralelamente cómo ha sido tu carrera, cuándo te formaste?

Empecé formándome como actriz en el conservatorio de Leonardo Torres y en el Ensad y luego me fui yendo un poco más hacia la escritura. Estudié dramaturgia en Arangua y luego me fui a estudiar guion de cine a Barcelona, a la Escuela de Cinema de Barcelona. Después estuve un tiempo en Barcelona, me formé también como actriz en Madrid con Jorge Eines y regrese a Perú en el 2018. Desde que volví estuve trabajando sobre en dirección, dramaturgia, escritura y este año se volvió a dar la oportunidad de actuar, me encanta.

O sea que en algún momento también puedes aportar en los guiones de ‘Al fondo hay sitio’...

Claro que sí.

En las redes sociales han destacado tu trabajo con mucho cariño, creo que lo más gratificante para un artista es sentir ese respaldo.

Sí, ha sido una acogida súper bonita y con expectativa de ver más, de querer saber qué más va a pasar. Gracias a todos.

