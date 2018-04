Rocío Miranda: Giannina Luján le da con palo por criticar a Melissa Loza, Paloma Fiuza y Karen Dejo [FOTOS]

La modelo Giannina Luján se mostró en desacuerdo con los comentarios de Rocío Miranda, quien expresó que Melissa Loza, Karen Dejo y Paloma Fiuza no deberían continuar en un reality de competencia debido a su edad.



“Las tres tienen mejor cuerpo que cualquier chica de 20 años y que ella misma (Rocío), pero no solo lo digo por el cuerpazo, sino porque están mejor de pies a cabeza. Me parece desatinado el comentario. Las tres están espectaculares, son competentes. Su comentario está fuera de lugar o simplemente lo hace para generar bulla”, precisó Giannina Luján.



Por otro lado, Giannina Luján desmintió que haya terminado con su novio español y anunció que dentro de poco inaugurará su centro de tratamiento estético.



Rocío Miranda anteriormente también se ha referido a Michelle Soifer, de quien se burló por las intenciones políticas que la chica reality tenía y que se estaba preparando.



“Yo creo que para hacer política hay que prepararse muchísimo. ¿Y ella quiere ser regidora, alcaldesa o congresista? Quizá quiera ser como Susy Díaz, pero para eso creo que le faltan unos kilos más de materia gris, ja, ja, ja”, dijo la conductora de ‘Vida divina’.