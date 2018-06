El cantante Rodolfo Gaitán Castro perdió los papeles con los conductores de 'Válgame Dios' durante un enlace en vivo cuando hablaba sobre la situación de su hijo, Piero Gaitán García. El joven de 24 años es acusado de violación a una estudiante el último fin de semana en Miraflores .

Según el relato de la víctima, cuya identidad permanece en reserva, Piero Gaitán García, el actor de Javier Dulzaides y Diego Matheo Tessalio Núñez Pérez la pepearon y la llevaron a un departamento para aprovecharse de ella. Al recobrar el conocimiento, cuenta la joven, el hijo de Rodolfo Gaitán Castro estaba sobre ella.

Ante esta situación, el cantante folclórico decidió salir en todos los medios de prensa para defender a su hijo. Según Rodolfo Gaitán Castro, el examen de médico legista no fue bien realizado y han contactado con 5 especialistas para que refuten el resultado.

La posición de Rodolfo Gaitán Castro lo ha llevado a discutir con periodistas como Rossana Cueva y Federico Salazar. Con este último, tuvo un acalorado encuentro el lunes por la mañana por molestarle el tono de voz del periodista al hacerle preguntas.

"Vas a tener que pedir disculpas", exclamó Rodolfo Gaitán Castro contra Federico Salazar sobre 'su tono de voz'. "No le voy a pedir ninguna disculpa porque yo no he dicho nada" , le contestó el conductor visiblemente indignado.

Rodolfo Gaitán Castro niega acusaciones de violación contra su hijo. Video: Primera Edición

Ahora, Rodolfo Gaitán Castro tuvo un nuevo enfrentamiento con Rodrigo González y Gigi Mitre en Válgame Dios . Los conductores le preguntaron en varias oportunidades las razones por las que aseguraba que su hijo era inocente.

En todo momento, Peluchín y su compañera mostraron respeto y lo llamaron 'señor' y no Rodolfo. Tras una pregunta de Gigi Mitre, el cantante le pidió tanto a ella como a Rodrigo González que no lo llamaran así, sino por su nombre, 'con cariño, como suelen tratar a los artistas y a sus amigos'

Gigi Mitre: ¿Usted se preocupa de eso ahorita? ¿De que le diga señor? Como si le estuviese faltando el respeto. Más bien usted está con unas ganas de hacer ver al público que lo queremos chancar y solo estamos conversando.

Rodrigo González : Está intentando voltear la torreja de una manera barata.



Gigi Mitre: 'Señor' no es un insulto.



Rodolfo Gaitán Castro : Voy a tener que despedirme entonces.



Rodrigo González : Parece que las preguntas lo ofenden. Usted ha ido con toda su batería, esperemos que si lo están apoyando, el día de mañana, una hija de ellos, que están aplaudiendo, no esté pasando por la misma situación. Porque sería bastante lamentable.

Rodolfo Gaitán Castro: ¿Qué quieres decir?



Rodrigo González: Lo que usted quiera entender.



Rodolfo Gaitán Castro: ¿Qué quieres decir, cobarde?¿Qué quieres decir, que mi hijo es un violador?



Rodrigo González: Eso no es lo que he dicho.



Rodolfo Gaitán Castro: Dilo, vamos Peluchín, dilo. Vamos, cobarde, vamos. Habla.

Rodrigo González: Eso no es lo que he dicho. Lo que quiere hacer ahora es generar prensa.



Rodolfo Gaitán Castro : ¿Qué quieres decir, hermano? Mi hijo es inocente. Lo voy a demostrar científicamente. Tú estás dando a entender algo, ¿por qué no lo comentas claramente?

Rodrigo González: No, no lo sé ¿Por qué no me lo dice usted? ¿Tiene que decir algo a favor de su hijo? ¿O quiere seguir haciendo este circo? Esto no es una broma.

Rodolfo Gaitán Castro: ¡No es una broma!

Al final, como no tuvo más argumentos para hablar con Rodrigo González y Gigi Mitre , se decidió cortar el enlace.

Rodolfo Gaitán Castro y Peluchín

