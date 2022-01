QUÉ ROCHE. Ante las imágenes de Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo, mejor amiga de Natalie Vértiz, en fiestas de Año Nuevo y tras las declaraciones de amor en redes sociales, la modelo Brunella Horna se animó a comentar y no dudó en ‘trolear’ al ‘Gato’ con su padre Jorge Cuba.

Durante su visita a ‘Más Espectáculos’, Brunella Horna acompañó a Jazmín Pinedo para opinar sobre la nueva relación del futbolista con la joven empresaria Ale Venturo. Si bien ambas comentaron a favor del romance, no dudaron en reírse de la situación.

“Ella es una empresaria, tiene 4 restaurantes de comida fit y vemos que el ‘Gato’ entra como dueño en casa. A mí me encanta su restaurante, entonces como el ‘Gato’ también tiene que comer fit han hecho match”, dijo Brunella en modo sarcástico, sin embargo, provocó las risas de todos cuando mencionó al papá.

Brunella y Jazmín comentan sobre 'don Gato'

“La pregunta es ¿le gustará a Don Gato? Porque no importa si me gusta a mí, si le gusta a Xime o a Jazmín, lo que importa es Don Gato. Pasa las cualidades que él requiere, no es de la televisión, es empresaria, no le gusta los escándalos, lo ayuda a comer fit, check”, recalcó.

Como se recuerda, el padre de Rodrigo Cuba no tuvo una buena relación con la modelo Melissa Paredes, por lo que a última hora acudió al matrimonio de su hijo y lo apoyó con los temas de su divorcio.

BRUNELLA DA CONSEJOS AL ‘GATO’ CUBA

Brunella Horna también aconsejó a Rodrigo Cuba sobre su nuevo romance y le recomendó que vaya con calma, sobre todo por su pequeña Mía.

“Como consejo al gato, hay que tener cuidado, él es padre y decide. Tiempo al tiempo, cuando ya tu relación sea más estable, ahí recién presentar a los hijos, muy pronto todavía”, dijo.