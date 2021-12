TREMENDO PADRINO. Beto da Silva se enlazó en vivo con el programa ‘En Boca de Todos’ para presentar la inauguración de su nuevo restaurante ‘El Filetón’. Sin embargo, sorprendió la presencia de Rodrigo Cuba en el lugar como padrino.

Fue Ivana Yturbe quien los presentó al llegar al local en Miraflores para que ambos brinden una entrevista, sin embargo, Tula Rodríguez le agradeció al ‘Gato’ Cuba por la exclusiva, pues como se sabe tras el ampay de Melissa Paredes no ha aparecido en un programa en vivo y directo.

“Contento de poder apoyarlos acá a Beto e Ivana que son buenos amigos y bueno yo feliz por ellos que puedan abrir un negocio más. Hay un buen lomo saltado acá ah”, dijo.

Pero Tula no desaprovechó el momento para trolearlo y le dijo: “Usted anda chequeando los lomos y me parece bien, el de juguito, de carnecita, de pollo, ¿qué te ríes? Sabe de buen lomo y me parece bien”.

Esto provocó las risas de Rodrigo Cuba, así como de Beto da Silva. Los comentarios de Tula Rodríguez llegan luego que el futbolista fuera captado tras su divorcio con diferentes modelos como Macarena Gastaldo y Yamilé Alberti, esta última fue ampayada besando a la expareja de Melissa Paredes.

En otro momento, comprometió a Rodrigo Cuba a visitar el set de ‘En Boca de Todos’ este viernes para develar su foto en el calendario del mes de diciembre de 2022.

“Yo, el ‘Gato’ Cuba acepto estar este viernes en ‘En Boca de Todos’... pero desde ‘El Filetón’”, dijo entre risas.

