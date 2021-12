A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo ‘Gato’ Cuba compartió una emotiva reflexión por Navidad en la que resalta el amor que le tiene a su pequeña hija. Tras el escándalo con Melissa Paredes, el futbolista se ha refugiado en el amor de su familia para seguir adelante y así lo demuestra.

En su publicación, Rodrigo Cuba aparece junto a sus padres y su hermano, celebrando la Navidad. El jugador, además, reflexiona sobre cómo su hija cambió su vida desde hace más de cuatro años.

Rodrigo Cuba cuenta también en su post cómo sus Navidades han ido cambiando conforme su hija ha ido creciendo, hecho que lo emociona muchísimo.

“Desde hace cuatros años y dos meses las Navidades cambiaron. Me recuerdan que la bendición de ser padre es el mejor obsequio que da la vida a diario. El privilegio de verme reflejado en ti, la oportunidad de enseñarte y ser feliz juntos es lo más bonito que me toca vivir a mis ya casi 30 años. Amor puro e incondicional como con el que me criaron a mi. Ya no hay que preocuparnos por la bulla para que no te despierten. Hace rato que abres todo sola 🎁 (y cada vez más rápido 😂). Conforme crezcas irás amando más cada 25 de diciembre. De eso nos encargamos nosotros. El mejor regalo cada Navidad eres tú, Mía.❤️👨‍👧”, escribió.