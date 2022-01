LOS RESPALDA. Natalie Vértiz volvió a declarar sobre la relación que estaría a punto de confirmar Rodrigo Cuba con la joven Alexandra Venturo. Según la modelo, ambos están felices por esta nueva relación y dijo esperar que a Melissa Paredes le vaya bien... ¿con el gatito activador?

En declaraciones a América Espectáculos, Natalie Vértiz confesó que le pone nerviosa hablar sobre este tema porque se trata de su mejor amiga Ale Venturo. Precisó que no conoce aún a Rodrigo Cuba, pero le parece un buen chico.

“Pocas veces me he puesto nerviosa para comentar una nota, pero yo creo que es un tema que todo el mundo se está enterando poco a poco que mi amiga está saliendo con el Gato... Me he ido enterando poco a poco, los likes, los comentarios, los emoticones. Parece que ellos ya han venido hablando, me alegro, el ‘Gato’ se ve un chico bueno, deportista, sano, quién no quiere alguien así para su amiga, pero no sé lo que va a pasar”, dijo.

Natalie Vértiz sobre Rodrigo Cuba y Ale Ventura https://www.americatv.com.pe/noticias/

En esa línea, Natalie no desaprovechó el momento para echar flores a su amiga al remarcar que es una mujer trabajadora, linda y mamá de su pequeña ahijada.

“Creo que es bien pronto para poder comentar algo de que va a pasar, en qué situación están... Los terceros salen sobrando, no sé qué es lo que están planeando, qué es lo que quieren hacer, lo que sé es que están tranquilos y contentos. No conozco al ‘Gato’, sí a Melissa y parece que ella está tranquila, espero que les vaya bien a todos”, sentenció.

YACO ESKENAZI LES DESEA LO MEJOR

Por su parte, Yaco Eskenazi, pareja de Natalie Vértiz, no fue indiferente al tema al conocer de cerca a Ale Venturo, a quien le deseó lo mejor junto a Rodrigo Cuba.

“Si ellos están contentos estando juntos entonces que les vaya muy bien. Yo siempre voy a desearles lo mejor, yo conozco a Ale y espero que esté contenta, que le vaya bien”, dijo.