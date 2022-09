¿Y AHORA? El embrazo de Ale Venturo está más que confirmado, a pesar que el ‘Gato’ Cuba ni la empresaria han emitido un pronunciamiento, la pastelera ya ha sido captada luciendo su pancita y recibiendo regalos por su estado.

No obstante, Amor y Fuego confirmó que Ale Venturo y Daniel León, el padre de su hija aún están casados legalmente, y esto podría significar un problema para que el Gato Cuba pueda firmar a su hijo con la empresaria.

“(Ustedes aún no se han divorciado ¿no?) Sí, nosotros seguimos casados todavía”, expresó Daniel León.

Sin embargo, explicó que Ale Venturo ya inició los trámites de divorcio. “Todavía estamos en papeleos, creo que el proceso es un poco largo y como es fuera del país, no es aquí en Perú, va demorar un poco más, pero sí todavía seguimos casados”, detalló.

¿El Gato no podrá firmar al hijo que tendrá con Ale Venturo?

El Dr. Carlos Allani, abogado de familia explicó que los hombres pueden reconocer hijos así estén casados o no, pero en el caso de las mujeres “cuando están casadas” el hijo es del marino legal.

“En el año 2016, se modifica la norma, ya un tercero puede reconocer un hijo dentro de un matrimonio si es que el padre no se opone” , manifestó en Amor y Fuego.

Daniel León, aún esposo de Ale Venturo, confirma embarazo de empresaria y reacciona

Ante ello, Daniel León reaccionó: “Yo no sé bien los problemas que podría traer eso, me imagino que algo debe haber, pero yo ya he conversado con Alexandra y no tengo ninguna intención de buscarle tres pies al gato (…) Buena vibra para Rodrigo y Alexandra que tengan un hijito lindo y saludable”.

