LA TOMÓ POR SORPRESA. A pocos días del nacimiento de su bebé, la empresaria Ale Venturo fue sorprendida por Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien a modo de ‘broma’ aseguró que haría una trasmisión en vivo del nacimiento de su hija.

Todo se dio después de que Venturo decidiera responder a una de sus seguidoras que le preguntó si el futbolista estaría con ella durante el parto.

“No va entrar de ninguna manera”, se le escucha decir a la amiga de Natalie Vértiz en el video que hizo para responder a su fan

Sin embargo, Rodrigo, quien también estaba junto a ella en el video, la sorprendió al hacerle la siguiente advertencia: “Sí, voy a entrar y haré un live”. “Cállate”, fue lo único que atinó a decir Ale Venturo.

Finalmente, la empresaria aseguró que durante todo su embarazo no ha tenido muchos antojos. “Antojos como tal no he tenido tantos, de hecho full cítricos, frutas, helados. Mucha sed. La memoria me falla horrible, pero creo que es un síntoma normal de embarazo” , puntualizó.

‘Metiche’ obligó a Melissaa leer el tierno mensaje que le dedicó Rodrigo a Ale

Melissa Paredes protagonizó un inesperado momento en la reciente emisión de “Préndete” luego que su compañero Kurt Villavicencio ‘Metiche’ la obligara a leer el mensaje que Rodrigo ‘Gato’ Cuba dedicó a Ale Ventura por su aniversario.

“¿Por qué quieres que yo lo lea?” , respondió inmediatamente al pedido que hizo ‘Metiche’ entre risas. “Ay hijita no te hagas, si antes leías los mensajes. ¿Por qué no lees ahora? No te hagas, no entiendo”, acotó Karla Tarazona.

Ante la insistencia de sus compañeras a la protagonista de “Ojitos Hechiceros” accedió a leer la dedicatoria de su exesposa a Venturo. “Lo leo con voz de amor o cómo quieren que lo lea”, comentó Paredes previo a empezar a leer el texto.

