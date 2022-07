Melissa Paredes tiene el primer triunfo ante Rodrigo Cuba, luego que la Fiscalía de la Nación decidiera no proceder con la denuncia que le interpuso su exesposo por el presunto delito de chantaje luego que se revelara un audio donde hablan de un supuesto daño a su hija. El futbolista decidió romper su silencio.

A través de su cuenta de Instagram, donde ha evitado pronunciarse en los últimos días, Rodrigo Cuba compartió una fotografía con la camiseta de su club Sport Boys con un reflexivo mensaje, que sería en alusión a la victoria de la madre de su hija.

“ No pierde quien cae, sino quien deja de luchar . Tras semanas difíciles volvimos con triunfo y con ganas de que los últimos seis meses del año sean mejores. Caer está permitido, levantarse es obligatorio . Hay que luchar siempre por lo que se ama. ¡Vamos Boys””, dijo el pelotero.

Rodrigo Cuba rompe su silencio

MELISSA PAREDES EMITE COMUNICADO

La modelo Melissa Paredes compartió un extenso mensaje en sus redes sociales anunciando que no procedió su denuncia por el delito chantaje que le interpuso en la Fiscalía. Según precisó, nunca tuvo intenciones de beneficiarse económicamente.

“Buen día, quiero comunicarles que el día de hoy la Fiscalía, que venía investigando la denuncia en mi contra por el presunto delito de chantaje, declaró que NO procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en mi contra . Como ya lo había mencionado anteriormente, nunca fue mi intención obtener un beneficio económico a cambio de no realizar una denuncia, ni ningún beneficio en sí, solo reaccione como madre preocupada buscando respuestas . Quiero agradecer a Dios primero. A mis familiares, amigos y seguidores en redes sociales por el soporte que me vienen brindando en estos momentos difíciles de mi vida, y en especial a mi abogado Wilmer Arica que me ha dado el soporte y la confianza en todo este proceso . Gracias a su profesionalismo y el cuidado que tiene para este tema tan delicado”, escribió.

Melissa Paredes anuncia que Fiscalía ya no la investigará.