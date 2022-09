Rodrigo Cuba y Ale Venturo están más felices que nunca. La parejita usó sus redes sociales para anunciar, tras varias semanas de rumores, que estaban en la dulce espera de un bebé que sería varoncito. según las señales que ha dado el Gato en los últimos días.

“Esperándote con los brazos abiertos, los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el futbolista en un par de fotos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en las que etiquetó a la rubia empresaria, quien muestra feliz su pancita de cinco meses de gestación.

Sus amigos más cercanos usaron los comentarios del post para enviarles sus más sentidas felicitaciones. Una de las más famosas fue Natalie Vértiz, quien es mejor amiga de Ale Venturo. “Hermosos, solo bendiciones para ustedes” , escribió la conductora de ‘Estás en todas’.

Brunella Horna : Felicidades chicos

: Felicidades chicos Mariana Vértiz : Los amoooo

PSICÓLOGA CRITICA EMBARAZO DE ALE Y EL GATO

MOLESTA. Lizbeth Cueva, la psicóloga invitada de América Hoy, se pronunció la mañana de este jueves acerca del embarazo de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quienes el pasado miércoles anunciaron oficialmente que están en la dulce espera.

La especialista aseguró que le preocupa la situación de la familia ya que hay dos niñas de por medio, la hija del Gato con Melissa Paredes y la pequeña de la rubia empresaria. “Me preocupa, me molesta como madre... cuando hay niños de por medio, respetando a la criatura que viene en camino, porque los niños no tienen culpa ni responsabilidad de nada. Acá los adultos son los responsables. Hay que tener en cuenta que hay dos niñas que todavía no se terminan de adaptar a una nueva realidad, hay familias que todavía no solucionan sus temas sanamente y traer niños al mundo es una gran responsabilidad”, acotó la terapeuta.

En ese sentido, resaltó que de acá a unos años, los pequeños, en un futuro adultos, no sabrán como manejar sus vidas porque no tienen un ‘concepto sano de lo que es una familia’.

“Para las pequeñas hay demasiada información en estos momentos que lamentablemente los padres no están sabiendo canalizar correctamente. Tienen que buscar ayuda profesional pero también dejarse ayudar, orientar, y no solo los padres, sino toda la familia alrededor”, explicó Lizbeth Cueva.

La psicóloga indicó que ‘hay un orden para traer un hijo al mundo’ y que Rodrigo Cuba aún tiene un tema pendiente con su hija con Melissa Paredes. Además, aseguró que también lleva poco tiempo de relación con Ale Venturo. “Eso es un riesgo muy grande para que esta relación de repente a futuro, no funcione y tengamos a otro hijo más que crece sin papá, sin mamá”, acotó.

Finalmente, aseguró que este no es un buen momento para que Ale Venturo se embarace. “Hay dos niñas que no se adaptan a una nueva relaidad, están en un proceso de adaptación y que venga un escenario más a sus vidas, es un impacto emocional muy fuerte”, concluyó.

Psicóloga Lizbeth Cueva sobre el embarazo de Ale Venturo

