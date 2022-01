AMOR Y TRABAJO. Rodrigo Cuba y Ale Venturo se han convertido en una de las parejas más mediáticas del año y al parecer ellos no quieren desaprovechar la ola popularidad en la que se encuentran involucrados.

En las cuentas personales de Instagram, tanto del ‘Gato’ Cuba como de la empresaria, se promocionó el ingreso de ambos a una clínica dental. Si bien, ellos no publicaron la imagen sí la reposteraron en sus historias de Instagram.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba promocionan clínica en Instagram. Foto: Captura

Rodrigo Cuba promociona empresa de Ale Venturo

Pero todo no quedó ahí, en otros videos, el mismo ex de Melissa Paredes graba a Ale Venturo en uno de sus locales y también promociona la empresa de su actual pareja. Además, siguiendo con las dedicatorias de canciones, esta vez Rodrigo Cuba utilizó la canción “Una en un millón” de Alexis y Fido.

“Pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres una en un millón. No hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos”, dice parte de la canción.

¿Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya trabajan juntos?

Ale Venturo lanza “Promo Felina”

Hace unos días, la empresaria sorprendió, a través de las redes de su negocio de postres, al anunciar una peculiar promoción, que llevó el título de “Promo felina”, en clara alusión al ‘Gato’ Cuba.