¿LA MULTIPLICA POR CERO? Rodrigo Cuba ni se inmutó por los chats con Melissa Paredes, los cuales fueron difundidos por Instarándula. El futbolista no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento, pero sí se dejó ver ejercitándose con Ale Venturo.

A través de Instagram, el ‘Gato’ Cuba publicó un video y enfocó directamente a la empresaria, quien realizaba una rutita de brazos. La grabación también fue compartida por Ale Venturo en sus redes sociales con signos de corazón.

En la entrevista con Magaly Medina, el jugador de Sport Boys dejó en claro que está completamente enamorado de Ale y que ambos comparten los mismos valores.

“Parecíamos amigos de toda la vida, teníamos demasiadas cosas en común, la conversación nunca se acabó (…) Quiero aclarar lo que muchos decían del clavo y no había forma (…) No la conocí con la intención de va ser una más, la conocí, me encantó, me enamoré y me quedé con ella, cuando la fui conociendo me fui enamorando de lo extraordinaria mujer que es” , manifestó.

‘Gato’ Cuba ‘ignora’ chats de Melissa Paredes y se luce con Ale Venturo en gimnasio

Melissa Paredes revela más de 44 capturas de chats con Rodrigo Cuba

La exconductora de TV compartió a Instarándula más de 44 capturas de conversaciones con su exesposo Rodrigo Cuba en las que muestra su versión de los ellos y evidencia que ambos mantuvieron una comunicación cotidiana tras el ampay con el Activador.

TE PUEDE INTERESAR

Yahaira Plasencia se presenta en ‘Andrea’ y habla de ‘infidelidad’ a Jefferson Farfán: “Yo ya lloré”

“Sí, me darían celos”: los mensajes románticos de Melissa Paredes al ‘Gato’ tras ampay con ‘Activador’

Magaly no teme a Melissa Paredes y responde a carta notarial: “Me defiendo como lo hago siempre”