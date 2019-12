Hace su descargo. El exconductor de Válgame Dios, Rodrigo González, le pone el parche a Cathy Sáenz, luego que la exproductora de Combate y Esto Es Guerra le pidiera que pague el monto que estableció el Poder Judicial luego de ganarle un juicio por difamación.

"Yo a él ya le gané lo que tenía que ganarle. Solamente quiero que pague. Hay una penalidad, tiene que cumplirla nomás. Si no la cumple que tenga cuidado”, declaró a la prensa.

Ante esta situación, Peluchín se vio en la necesidad de dar su versión de los hechos y negó que le deba un sol a Sáenz. Paso a paso, contó que ella le ganó un juicio después que él asegurara que se metió con la entonces pareja de Tula Rodríguez y que el jefe de informaciones del programa le brindó esa información que no era cierta.

Rodrigo González - Trome

“A mí esta mujer insufrible y desangelada que nadie soporta en pantalla y tiene el rechazo popular me ganó un juicio, sí. Yo había dicho que ella se había metido con quien era en ese entonces el novio de Tula Rodríguez. Entonces el jefe de informaciones del programa, confiando en lo que él me pasaba, me alcanzó un diario que en su momento donde aparecía esta información desmentida y yo la di por cierta”, declaró.

El animador indicó que la penalidad en dinero fijada por el Poder Judicial fue de 15 mil soles y que debía ser pagada en conjunto entre él y Latina por ser también responsable civil. Según su testimonio, él depositó los 7 mil 500 soles que le correspondían.

“La penalidad que pone el juez y la justicia son 15 mil soles en solidaridad compartida con Latina, al cual encuentran como tercero civil responsable. Yo no le debo nada a nadie. Lo primero que hice de esos 15 mil soles fue pagar mi mitad, que son 7 mil 500. Y ya está abonado, revisa tus cuentas”, explicó.

Por eso, el Rodrigo le recomendó a la conductora de Mujeres al Mando que pida explicaciones a su propia jefa por el dinero que no ha recibido y, de paso, le pidió que no mienta para generar titulares.

“Si quieres titulares, si quieres ver cómo ganas un poco de protagonismo, no lo hagas mintiendo porque yo no le debo nada a nadie y menos a ti. Ya te pagué lo que la justicia determinó lo que correspondía a mi parte. Pídela a la casa televisiva que te da trabajo y a quien también le ganaste el juicio que te pague lo que te falta”