Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron este martes el ampay que protagonizó Yahaira Plasencia el pasado Jueves Santo, cuando fue captada pasando la noche entera en el departamento de Arturo Caballero, el ex de Alejandra Baigorria.

“La Yaha es la nueva amiga de todos porque pasa la noche con Arturo Caballero, que terminó siendo tremendo pendejerete, ese mismo ahora sale con la Yaha”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

Asimismo, aseguró que la presencia de la hermana de la salsera en la casa del conocido como ‘Rey Arturo’, no es garantía para que no haya pasado nada entre ellos. “Si la hermana es su cómplice, su mejor amiga, vive de sus canjes, qué pretendes que haga, ¿qué se ponga al medio?”, se preguntó el popular Peluchín.

En ese sentido, aprovechó para enviarle un consejo a Yahaira Plasencia, ya que el ex de la rubia de Gamarra no es ‘santo de su devoción’. “Yo te diría que tengas cuidado. Yo no lo conozco pero lo que percibo... desde aquí yo lo huelo a interesado, lo huelo más a interesado que a chocolate”, dijo el conductor.

Rodrigo González aseguró que Arturo Caballero está donde está ‘la fama, donde está el reflector, donde está la cámara, para ver si aprovecha y promociona sus chocolates’. “Si le liga una invitación con entrevista a ella para que al final salga hablando de su vida”, arremetió Peluchín.

“Yo siento que la ha visto a Yahaira, con el nivel de exposición que tiene, y se le han volteado los ojos como la niña del exorcista sabiendo lo que podía conseguir”, agregó.

POLÉMICO AMPAY

El pasado Jueves Santo, Yahaira Plasencia fue ampayada por las cámaras de ‘Magaly TeVe: La firme’ en una fiesta organizada en el departamento del empresario Arturo Caballero, con quien se le viene relacionando sentimentalmente.

La salsera incumplió con las normas del Gobierno y se reunió con un grupo de amigos. En el video, se le ve rodeada de varias personas, entre las que se encontraba el popular ‘Rey Arturo’, con trago en mano, sin respetar la distancia y sin mascarillas.

A pesar de ello, este martes indicó que ‘se traumó’ cuando estaba a punto de viajar a Estados Unidos porque una persona falleció en el aeropuerto, al parecer por el coronavirus. “Estaba en el aeropuerto a las 8 de la mañana, pero falleció una persona afuera, no quise viajar, me traumé de la peor manera, no viajé. Llegué a casa, estuve con mis papás y los abracé con todo el amor de mi alma. La situación está muy fea, hay que pensar mucho que hacemos”, dijo la cantante.

