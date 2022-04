Rodrigo González y Gigi Mitre dedicaron su programa de este miércoles a la situación política, social y económica que vive el país. Los conductores de Amor y Fuego estuvieron la tarde del último martes en la marcha contra el presidente Pedro Castillo en el Centro de Lima y fueron afectados por las bombas lacrimógenas.

“Quiero agradecer de corazón a la señora que nos facilitó el vinagre. Nos hizo oler vinagre antes que empezaran”, dijo la conductora. “Y a la señora Patricia Huamán porque esa olla (que tenía durante la marcha) no era mía, me la dio ella, me dijo que le daba muchísimo gusto verme ahí, que es seguidora del show desde hace 13 años y que ella cocina en compañía de nosotros. Tenía que irse con sus hijos pero me dejó la olla en representación de su familia. Me emocionó muchísimo”, agregó el popular ‘Peluchín’.

GIGI MITRE: NO PODEMOS SER AJENOS

Gigi Mitre también usó un minuto del programa para aclarar que pese a ser un programa de Espectáculos, no pueden ser ajenos a las realidad. “Somos ciudadanos, igualitos que ustedes, es para notros complicado... el país se cae por eso, hacemos un paréntesis, invitamos a gente que sabe del tema y nosotros como ciudadanos opinamos también”, indicó.

