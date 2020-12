INDIGNADO. Así se mostró Rodrigo González con los tuits de Álvaro Paz de la Barra, quien arremetió contra Magaly Medina y la acusó del delito de ‘reglaje’, por supuestamente mandar a sus reporteros a sacarle alguna declaración tras el escándalo desatado con la detención de su aún esposa Sofía Franco.

“Mira, el primero que se apareció a hacer su novela turca coproducida por Venevisión en la puerta de la comisaría fuiste tú, así que tremendo culebrón que montaste”, dijo el popular Peluchín, quien consideró que a la Urraca no le interesaría hacerle ‘reglaje’ a él, sino a la madre de su hijo, que es el personaje famoso.

“Te casaste con alguien famoso ¿o no te enteraste? Sí te enteras para conseguir votos pero no cuando no te conviene, no mi amor, así no es tampoco”, arremetió indignado el conductor de Amor y Fuego.

Asimismo, aseguró que cualquiera tiene derecho a opinar sobre una situación pública, como la que protagonizó al decir que estaba separado de Sofía Franco luego de su triple accidente de tránsito. “Todos, comunicadores o no, como cualquier ciudadano tienes derecho a expresarte libremente por un comportamiento que se ha visto en nuestras pantallas... ¿qué de malo hizo Magaly? No lo sé”, aseguró en referencia a las palabras del alcalde, quien dijo que la Urraca vivía del morbo por criticar su comunicado.

Rodrigo González se mostró más indignado al comentar el tuit de Álvaro Paz de la Barra, donde le recuerda a Magaly que fue parte del proceso que la llevó a prisión. “¿Qué quiere decir con eso? Esas amenazas subliminales... ¿qué estas dejando leer entrelíneas? ¿que tú tienes el poder de haber hecho eso en ese momento?”, dijo molesto.

Finalmente, consideró que ya que se casó con un personaje público, no debería acusarla de reglaje. “¿Dónde estará el reglaje en seguirte, en preguntarte o ir a donde estés para arrancarte una declaración? No lo sabemos tampoco”, concluyó.

