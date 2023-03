El ingreso de Ethel Pozo a la serie de televisión “Maricucha 2″ fue cuestionado por Rodrigo González, quien −desde su punto de vista− aseguró que en las producciones de Michelle Alexander no siempre se prioriza la calidad actoral.

“Michelle Alexander siempre ha producido series y no se preocupa por la calidad actoral impresionante, las series de ella son como las tiendas por departamento cuando hacen camisetas rápido. Hago una historia y meto a gente que actúa, porque tiene que tener algún peso, de actores que sean conocidos . Ella llevó a Milet, cuando no se había ni preparado para actuar”, comentó en un inicio el conductor de “Amor y Fuego”.

Rodrigo González asegura que Michelle Alexander lo convocó para serie pese a no ser actor

El compañero de Gigi Mitre sorprendió al revelar que cuando él iniciaba en la televisión, la productora de “Del Barrio Producciones” se puso en contacto con él para ofrecerle un papel en sus series, pese a que no es actor.

“Yo recuerdo, cuando recién empecé en la televisión, cuando tenía mi secuencia de los ‘Peluchismes’ en ‘Hola a todos’, ella me llamó para una serie. Yo le dije: ‘pero yo no actúo’ y me respondió: ‘¿y quién actúa?’. Ya ahí con eso te respondió todo”, comentó el presentador.

Gigi Mitre no se quedó callada y aseguró que las producciones de Michelle no requiere a actores de primera. “Michelle, en ese tipo de serie, lo que está buscando, más que actores es que sea como una comedia. No exige que haya la primera actriz”, sentenció.

