Luego que Gisela Valcárcel acabó con la ilusión de Papá Noel en Navidad, Rodrigo González arremetió contra ella y afirmaron que no tenía ningún derecho de soltar esta información a los niños en estas épocas navideñas.

“Tu de frente vas e impones, tú no puedes ser así, no puedes imponer lo que quieres (...) Tu quién eres? para hacer eso en una reunión, es necesario que tengas que calcinarle los oídos así, y tomarte atribuciones que nadie te ha dado, que ningun padre te ha dado”, dijo.

Para el popular Peluchín, Gisela Valcárcel cometió una “burrada” al decirle eso a los niños y no mostró ningún arrepentimiento.

“¿Qué hace después de esa burrada? Dice: “Tengan vergüenza de alabar al señor” Empezó a hacer su catequesis (...) Parece una fanática, de qué secta se escapó esta señora”, dijo.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Papá Noel?

Durante una chocolatada con niños, Gisela Valcárcel no dudó en afirmar que Papá Noel es un invento del hombre, esto pese a que muchos pequeños creen en esta figura navideña.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra” , expresó.

