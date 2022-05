Rodrigo González dio su opinión este viernes 20 de mayo sobre las recientes actitudes y confesiones de Vania Bludau en redes sociales sobre su expareja Mario Irivarren. Si bien la modelo acusó de agresión física al exchico reality, ahora la modelo también ha revelado intimidades familiares.

Para ‘Peluchín’, Vania Bludau se ‘pintó de cuerpo entero’ al confesar en su Instagram que Mario Irivarren a los 20 años se enteró que su padre tenía tres familias.

“Ahí están cada uno con sus dos mochilas mal sanadas, juntándose dos personas que para mí no tienen la misma responsabilidad , ni el mismo nivel de culpa, ni la misma toxicidad, está claro que no se debe tocar a nadie de ninguna forma”, inició diciendo en su programa ‘Amor y Fuego.

En esa línea, Rodrigo González señaló que Vania Bludau está “más enferma” que su expareja Mario Irivarren acusado de violencia.

“La forma en como ella ha manejado las cosas y que se ve cómo se comporta frente a una relación, y la manipulación, el chantaje emocional, pues para mí está mucho más enferma Vania que Mario ”, acotó.

TROME | Rodrigo González ‘lapida’ a Vania Bludau: “Ella está mucho más enferma que Mario Irivarren”

“VANIA NO ES UNA BUENA PERSONA”

Además, Rodrigo González determinó que la modelo Vania Bludau no es una buena persona por revelar confesiones personales y familiares de quien en su momento fue su pareja, Mario Irivarren.

“Después de ver las cosas en las que uno se agarra, dónde golpea, qué dicen, por dónde hieren, yo siento que Mario es un arrebatado con una falta de control de la ira, pero yo siento que Vania Bludau es una mala persona . No es buena porque si alguien te cuenta algo en la intimidad y luego lo pones en el Instagram eso me hace (pensarlo), es de mala entraña, eso no se discute”, sentenció.