Peluchín tras declaraciones de Marisol sobre Gisela: "Parece que la señora tiene más de satánica que de cristiana"

Las declaraciones de la cantante Marisol han sorprendido a muchos. La Faraona de la cumbia le brindó su apoyo a Susan Ochoa tras sus salida de El Artista del Año por sentirse mal cuando Gisela Valcárcel minimizó sus dos Gaviotas de Plata.

Marisol brindó una entrevista exclusiva donde narró que ella también la pasó mal en El Artista del Año. Según la cumbiambera, la trataron peor que 'trapeador' y quiso renunciar varias veces.

"Yo no quise hablar nunca de este tema y la verdad pase peores cosas que Susan. En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque, pero pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui", declaró Marisol.

Ante estas revelaciones, el conductor de Válgame Dios, Rodrigo González, envió una fuerte frase a través de sus redes sociales: "Lamentable este nuevo caso. Parece que la señora tiene más de satánica que de cristiana".

No solo eso. Rodrigo González también le pidió a sus seguidores, a través de una simple encuesta, que decidieran por una de las dos opciones: satánica o cristiana, para calificar a Gisela Valcárcel.

Hasta el momento, la conductora de 'Reinas del Show' no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Gisela Valcárcel aún mantiene la opción de comentarios desactivada en su cuenta Instagram.