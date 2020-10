LO DESCARTA. Rodrigo González negó que vaya incursionar en la popular red social para famosos ‘Onlyfans’, donde las celebridades de todas partes del mundo comparten fotos y videos subidos de tono por un precio para sus fans.

En su programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre le consultó si ya había pensado en un monto para vender su contenido especial. “Todos tenemos un precio...”, dijo Peluchín a modo de broma. “Las Rodriguistas que le escriban para ver cuánto están dispuestas a pagar por Rodrigo”, insistió la coconductora del espacio de Willax.

El conductor hizo hincapié en que no todo el contenido de Onlyfans está catalogado como para adultos. “No tenemos que pensar que es sinónimo de calatearse. Es un contenido exclusivo para tus seguidores que no se ve así no más. Yo podría poner un ampay a unos destapes que normalmente no pongo en mis historias”, explicó ante la insistencia de su amiga y compañera.

En ese sentido, descartó totalmente que pueda subir ‘fotos hot’ a la plataforma. “Esa alternativa no la voy a abrir. Yo solo me calateo para quien yo quiero calatearme, porque de que me calateo me calateo pero con quien yo quiero. No me voy a estar calateando para ganar seguidores, no vaya perder más bien jajaja”, dijo divertido.

Rodrigo González descarta estar en Onlyfans | Amor y Fuego