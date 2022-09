Rodrigo González explotó contra Paula Arias luego de salir en En Boca de Todos negando que se haya reconciliado con el futbolista Eduardo Rabanal, tras las imágenes agarrados de la mano que presentaron en el adelanto de Amor y Fuego.

Según el conductor de Willax Televisión, la cantante le escribió hace tan solo un día para pedirle aparecer en su show en vivo. “Hola Rodrigo, disculpa, acabo de ver lo que sacaron hoy sobre ese día al salir de mi evento. Quisiera realizar una llamada en vivo el día de mañana en tu programa para aclarar varios puntos de lo que sacaron y sobre todo, de lo que dijeron hoy”, dice el mensaje.

El popular Peluchín no tuvo reparos en enfrentarse a Paula Arias y reclamarle por no cumplir con su palabra y enlazarse con su programa. “Decidió no aparecer faltando media hora, cuando fue ella quien pidió estar aquí. Se presentó en En Boca de Todos de América Televisión, que sale a la misma hora que nosotros. Usaron nuestras imágenes, nuestro destape, no seamos mezquinos... cada uno tiene su publico”, indicó visiblemente molesto.

En ese sentido, criticó a la cantante por mentir, supuestamente, sobre su romance con Eduardo Rabanal. “Ella necesita creerse todo lo que está diciendo, pero nosotros no. Se ve tan evidente en lo que estás metida, en ese círculo tóxico que te envenena, te lo crees, tú misma te convences, los que estamos afuera nos damos cuenta desapegadamente de lo que estamos viendo. Estás haciendo un papelón, qué pena que no te des cuenta, le pido a la energía, a Dios, que te de la lucidez necesaria para que puedas desenamorarte de este niñato que te está dejando muy mal parada ”, arremetió en conductor.

Por su parte, Gigi Mitre aseguró que Paula Arias no está enamorada, sino que tiene un apego emocional. “Menos mal que no se enlazó con el programa porque ya ni pena nos ibas a dar, porque tú crees que te íbamos a permitir que nos tomes el pelo...”, refirió la conductora de Amor y Fuego.

PAULA ARIAS NIEGA A RABANAL

Paula Arias se enlazó en vivo con el programa “En boca de todos” para aclarar que no retomó su relación sentimental con Eduardo Rabanal. Como se recuerda, los rumores de una posible reconciliación surgieron luego que se difundiera un ‘ampay’ en el que vemos a la salsera saliendo de un evento tomada de la mano del futbolista, en horas de la madrugada.

La salsera reconoció sentirse incómodo por el ampay, y aseguró que ahora se encuentra enfocada en sus proyectos personales. “Sí, realmente estoy incómoda. Yo me reafirmo en lo que dije, yo no tengo una relación sentimental con Eduardo Rabanal, como dije estoy enfocada en mi trabajo, en mi vida personal”, dijo al inicio.

La líder de “Son Tentación” resaltó que no tiene por qué esconderse de nadie, pues está soltera. “No tengo por qué esconderme, ni tampoco por qué mentir, no estoy haciendo nada malo porque estoy soltera. Yo tengo unos proyectos con Eduardo, no entiendo porque quieren hacer tanto show”, puntualizó.

En otro momento, Paula Arias explicó los motivos por los que estuvo con Eduardo Rabanal a altas de la madrugada el domingo pasado, cuando fue captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

“Sí, el domingo yo tuve un evento por el nuevo lanzamiento de mi tema, y él estuvo como invitado al igual que otros. Y como yo venía de tanta carga, estaba realmente cansada que eran las 5 a.m., y él muy amable si me quiere acompañar, y nosotros tenemos mucha confianza. Ya les dije, él no ha sido un pasatiempo, ha sido mi novio, y si tenemos una amistad bien. Me sacó del lugar donde estábamos y fuimos al bus donde estaba toda mi gente”, comentó.

Finalmente, la cantante descartó que haya amanecido con Rabanal. “Yo no he ido a la casa de alguien porque yo tengo mi casa, es más ni tendría que dar explicaciones de dónde he llegado. Yo tengo mi almacén, mi tienda en Gamarra, él me acompañó a mi almacén y no es que me amanecí, no es así”, dijo casi al finalizar, notoriamente fastidiada.

