LE DIO CON PALO. En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González tuvo duros comentarios contra Melissa Paredes por su entrevista con Ethel Pozo, donde afirmó que el ‘Gato’ Cuba no se mostró afectado o llorando ante las cámaras tras su ampay con el Activador.

“Dice, yo no lo he visto llorar (…) Ella pensaba acá famosa soy yo, él es el futbolista (…) ahora sí la hago dijo ella y no, nuevamente, la gente le bajó el dedo”, expresó.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ recalcó que la mejor respuesta es que ahora el Rodrigo Cuba cuenta con el respaldo del público. “Otra cosa que le salió chueco es que él ha ganado, porque hay gente que te aplasta, que te quita brillo, por su puesto, cuando uno está alado de una persona se separa y mejora esa es la mejor respuesta”, agregó.

Rodrigo González destruye a Melissa Paredes y afirma que ‘envidia’ al Gato: “Se te ve mustia e infeliz”

Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes, pareja del Activador: “Se te ve infeliz”

En otro momento, el conductor afirmó que Melissa Paredes, quien actualmente está con el ‘Activador’, tendría ‘envidia’ de su expareja porque ahora ha vuelto a ilusionarse y ha mejorado.

“ A ti se te ve opaca, mustia, infeliz, se te ve amargada, tratando de ver por donde tratas de colar lo tuyo. Mientras que el otro que estaba opaco, aplastado por ti, conoció a una chica (…) se potencian, cuando has visto que todo en él ha mejorado, que ha vuelto ilusionarse (…) Y el público, que es de lo que tu vives, no te apoyó, sino que fue con él no te respaldo, ya empiezas hablar estos disparates”, enfatizó.

