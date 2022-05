El conductor Rodrigo González compartió un saludo en Instagram por el Día de la Madre. El popular ‘Peluchín’ publicó una instantánea con su madre por este día especial. “¡Feliz día a la número uno de mi vida!”, escribió.

Además, el presentador de ‘Amor y Fuego’ también aprovechó para saludas a sus seguidoras que son madres y les agradeció por permitirle entrar a sus hogares a través de su programa.

“A todas las mamis que me siguen, que durante tantos años me dejan entrar a sus casas para entretenerlas y me hacen sentir parte de sus familias, gracias por eso, las abrazo con todo mi corazón”, expresó.

Gigi Mitre, María Pía y Laura Bozzo saludaron a la mamá de Rodrigo González

En la misma publicación de ‘Peluchín’ se hicieron presentes los saludos de María Pía Copello, Laura Bozzo y Gigi Mitre.

“Besos a Lydia”, escribió la exconductora de Esto es Guerra, conocida por ser amiga cercana de González.

Por su parte, Gigi Mitre también envió abrazos a la mamá de su compañero de conducción.

