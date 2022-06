Rodrigo González inició la edición de Amor y Fuego de este jueves lanzando una tremenda advertencia a Melissa Paredes, quien esta tarde llegará hasta el set para contestar las incómodas preguntas de los conductores del espacio de entretenimiento de Willax.

“Hoy va ser un show eu nunca te vas a olvidar, es lo que podemos prometer. Me escribieron algo hoy que me puso las pilas al toque: ‘Rodri, ya nos falló la ida al mundial, ya nos falló el presidente Castillo, ya nos falló la Miss Perú, te pido que no nos falles tú '. A ti te respondo, no les voy a fallar”, dijo el popular Peluchín.

Además, destacó que se había puesto un blazer con print de ‘moscas’, en honor a sus enemigas. “ Hay que estar vestidos para la ocasión, con todas las moscasmuertas que tengo en mi haber y hoy me voy a colgar un galón más, es en honor de. La moscamuerta decía que no podía ver moscas cuando entraba a una tienda, mira, yo sí, y me las compro”, dijo entre risas en referencia a Karen Schwarz.

Además, aseguró ser un experto ‘fumigador de moscas’. “Ahora va llegar una de las más emblemáticas de la televisión peruana a mi parecer, como le digo yo, la Inés, la inescrupulosa, la Melissa Paredes ”, agregó Rodrigo González sobre su invitada especial.

Finalmente, le lanzó una fuerte advertencia. “No sé si piensa que va venir a América Hoy pero le contamos que no. Así como Keiko pensó que iba donde Mávila, igualita, hoy te vamos a dar la bienvenida”, acotó Peluchín.

