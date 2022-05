Rodrigo González le contestó con todo a Melissa Paredes luego que la actriz, en una exclusiva entrevista a Trome, le aclarara al conductor de Willax y a Magaly Medina que nunca recibió dinero por firmarle el divorcio a su exesposo, Rodrigo Cuba.

“Qué tengo que ver yo en tu cuento, que tengo que ver yo en tu entrevista de Trome y tus respuestas y tus malos manejos con tu familia, lo que tú has firmado, si te agarraron confundida... eso no es problema mío cariño”, dijo el popular Peluchín resaltando que la exconductora de América Hoy indicó que el ‘Gato’ tenía que darle 60 mil dólares por el departamento que compraron en común pero hasta el momento solo le ha devuelto 40 mil.

“Tú sabrás lo que hiciste y dejaste de hacer, a mí no me metas en tus cuentos , aquí lo único que hacemos es ir viendo como has ido de acusar de agresor al padre de tu hija hasta conciliar de lo más bien por una buena cantidad, que ahora dices que nadie te ha dado, que todavía están al debe”, acotó Rodrigo González indignado.

En ese sentido, consideró que su programa no tiene nada que ver con esta situación de la actriz. “A nosotros por qué nos echas la culpa de tus malas decisiones, de las consecuencias de tus actos, de cómo iba tu matrimonio, yo qué tengo que ver” , aseguró el conductor.

Finalmente, lanzó una frase del recuerdo para Rodrigo Cuba. “A mí ni me metan en los cuentos del ‘Gato’ porque ando con la antirrábica caducada” , indicó.

