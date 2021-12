Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron indignados este viernes con el pedido de aumento de pensión de Andrea San Martín contra Juan Víctor Sánchez, luego que detallara que gasta más de siete mil soles en la manutención de su última hija.

En ese sentido, los conductores se preguntaron qué aporta Sebastián Lizarzaburu a la economía de su hogar, luego de haberse reconciliado con la ojiverde hace unos meses y decidido mudarse a la casa que ahora comparten con las dos menores.

“La pregunta que me hago... y el otro manganzón que vive ahí en esa casa, que todo el día come sus 25 claras de huevo, que compra sus vitaminas, que usa su pichicata, que usa la luz, el agua, el teléfono, el internet, la terma... ¿qué paga ah? Porque si ella paga eso (la suma que le pide a Juan Víctor), tienen todos para vivir en esa casa... con razón se amistaron”, dijo el popular Peluchín.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que si Andrea le pide esa exhorbitante suma al extripulante de cabina, le debe pedir al menos 10 mil soles a Sebastián Lizarzaburu. “Cree que lo van a agarrar de huev... a Juan Víctor”, criticó Rodrigo.

RODRIGO LE PIDE A SEBASTIÁN QUE RECUERDE SU PASADO TORMENTOSO CON ANDREA

Amor y Fuego mostró imágenes de archivo donde Sebastián Lizarzaburu opinaba de Andrea San Martín, cuando ella le pidió un aumento en la pensión de alimentos. Entre lágrimas, el hombre roca cuestionó la estabilidad emocional de su hijita y aseguró que su ex le decía mal padre porque no le pasaba el monto que ella quería.

“Me llama la atención que no te acuerdes hoy del lugar en el que ella te puso ayer. Está bien que te hayas amistado, pero recuerda cómo la pasaste, cómo la pasó tu familia”, dijo Rodrigo González.

Gigi Mitre también indicó que le parece correcto que Juan Víctor Sánchez le pase más dinero, aunque destacó que él ahora solo tiene un negocio. “Tiene un emprendimiento, yo no creo que vendiendo miel saque eso, además él tiene otro hijo”, acotó.

“Con ese gran sueldo viven familias enteras. Cómo va necesitar ese sueldo una niña de tres años...”, cuestionó Peluchín.

Asimismo, indicaron que quizá Andrea San Martín renunció a su trabajo en ‘La banda del Chino’ porque quería alegar que no le alcanzaba para mantener a su hija mejor. “O sea... ella va querer alegar que ya no tiene trabajo y no tiene cómo aportar y que Juan Víctor tiene que poner el 100%... ¿no será una viveza del abogado?”, comentó Rodrigo González.

Rodrigo González y Gigi Mitre le pidieron a Sebastián Lizarzaburu ponerse en los zapatos de Juan Víctor, ya que tiempo atrás él estaba en la misma situación con Andrea San Martín, quien le pedía un aumento en la pensión de alimentos para su hija mayor.

