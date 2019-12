La conductora de ‘Estás en Todas’, Sheyla Rojas, ha sido cuestionada por las constantes operaciones estéticas a las que se ha sometido en poco tiempo. En conversación con la prensa ella minimizó las críticas y señaló que mientras ella sea feliz con sus cirugías, no le importa lo que digan los demás.

Efectivamente, en la cuenta Instagram de la rubia aparecen fotos suyas luciendo su diminuta cintura y su voluptuoso derrier, así como pronunciados escotes desde que se aumentó la delantera. Sin embargo, el exconductor de Válgame Dios, Rodrigo González decidió exponer unos detalles que a los seguidores de la animadora no se le escaparon

A través de unos videos en su red social, Peluchín contó que unas fans de la ‘leona loca’, le enviaron imágenes donde se ve el uso (y abuso) del Photoshop para aumentar el tamaño de su trasero.

“Las seguidoras de la Sheyla me han hecho un envío y me dicen: ‘Rodrigo estamos muy preocupadas por ella y su salud: lugar que pisa, lugar en el que se mueven las estructuras’. Yo decía: ‘¿por qué chicas, qué pasa?’ Y me dicen: ‘ahí te hacemos este envío para ver si llamas a algún arquitecto y nos explique cómo es que ocurre esto’”, relató Rodrigo.

A continuación publicó varias imágenes están distorsionadas y con formas ondulantes en zonas cercanas a su cintura, para hacer más pronunciada la curva.

Justo cuando González hacía estas publicaciones, Shey Shey hacía una publicación que parece es una respuesta al conductor: “Si la vida te da curvas... ¡Presúmelas! (Así sea con un poquitiiiiiiito de ayudita)”

Rodrigo González le responde a Sheyla Rojas en redes sociales

Ante esto, Rodrigo le respondió: “Si la vida te da canjes, consíguete un profesional en fotoshop y no seas dura”. Luego, realizó una explicación del tipo de herramienta que Sheyla estaría utilizando para aumentar el tamaño de sus atributos.

“Llamen al INDECI ¡Defensa Civil tarea de todos! CONTUNDENTE”, finalizó Peluchín.

Sheyla Rojas - Trome