Cathy Sáenz se pronuncia por salida de Peluchín y Gigi de Latina tras rumores de su ingreso al canal

Rodrigo González 'Peluchin' y Gigi Mitre ya no pertenecen más a Latina. El dúo de conductores decidió abandonar el canal y dejar el programa 'Válgame Dios' por desacuerdos con el área de contenido de entretenimiento y eso se debería específicamente por Cathy Sáenz.

La productora y conductora recordada por su personaje de 'la Mamacha' estaba en conversaciones con el canal de la avenida San Felipe para ingresar en el mes de setiembre. Esto no habría sido del agrado de Peluchín y Gigi por el juicio que mantienen.

Enterada de la salida de los conductores, Cathy Sáenz calificó de 'locura' que ambos no hayan aparecido por su culpa, pues ella aún no tiene ninguna relación laboral con Latina y todo aún está en conversaciones.

"No tengo la menor idea por qué no salieron hoy (ayer), creo que sería una locura que se hayan ido o renunciado porque estuve como panelista en el programa 'Mujeres al mando'. Yo todavía no tengo un contrato formal con Latina, estamos en conversaciones", explicó Cathy Sáenz al diario El Popular.

En tanto, el gerente de programación y contenido, Luis Guillermo Camacho, se mostró tranquilo tras la salida de Rodrigo González y Gigi Mitre pues las cifras en el rating, pese a su ausencia, fueron las mismas que hacían los conductores.

"La edición de hoy (ayer) felizmente ha sido muy bonita, el público nos ha visto con números iguales a los de antes en la historia de ‘Válgame Dios’. Se siente su ausencia, pero nuestro compromiso es con el televidente y seguiremos adelante con el programa", explicó.