Este fin de semana Andrea San Martín protagonizó un beso con Francesco Méndez, integrante de producción de ‘Esto es guerra’, y despertó la curiosidad de sus seguidores. El conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ no fue ajeno a este ósculo y le hizo una advertencia a la influencer sobre el jovencito que frecuenta.

El presentador utilizó las cámaras de su programa para contarle a Andrea San Martín que Francesco Méndez le escribía a través de Instagram.

“Lo que a mí me han dicho Andreita... yo solo te voy a decir que el teléfono que ahora usa este niño (por Francesco Méndez), antes lo usaba Elías (Montalvo)”, dijo ‘Peluchín’ al inicio.

“Yo solo te voy a decir que ese niño pasó el Año Nuevo con Peter Fajardo (productor de EEG). Te voy a decir que ese niño que levanta el dedo medio, antes me enviaba mensajitos” , añadió Rodrigo entre risas.

¿Qué dijo Sebastián Lizarzaburu sobre el beso de Andrea San Martín?

Sebastián Lizarzaburu se pronunció sobre el reciente beso que protagonizó su expareja Andrea San Martín con Francesco Méndez, integrante de la producción del reality “Esto es guerra”.

El deportista tuvo una interacción con sus seguidores de Instagram, donde se animó a responder sus preguntas y la consulta más recurrente fue sobre su opinión del beso que la madre de su hija se dio con el jovencito.

Sebastián Lizarzaburu dejó en claro que no tiene ningún problema con la madre de su hija

Lizarzaburu le explicó a sus seguidores que las imágenes de Andrea San Martín no fueron el resultado de un ‘ampay’, pues ella misma se grabó en sus redes sociales.

“Todo el mundo quiere que responda a esta pregunta. ¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando y ellos se grabaron” , comentó.

