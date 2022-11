Las imágenes de la reunión entre Dalia Durán y John Kelvin emitidas por Amor y Fuego han dado mucho que hablar, no solo entre el público sino entre los periodistas del espectáculo. Ante ello el conductor de dicho espacio, Rodrigo González “Peluchín” le respondió a Magaly Medina, quien manifestó que ‘no sabía como AyF había obtenido dichas imágenes’.

“En el programa Amor y Fuego sacaron unas imágenes, que no sé si fueron proporcionadas por los abogados de John Kelvin o no sé si ellos tuvieron una cámara todo el rato ahí. No lo sé”, había manifestado Magaly sobre las imágenes del programa de espectáculo.

Ante este comentario, al día siguiente ‘Peluchín’ tomó la palabra. “¿Cómo habrá hecho Amor y Fuego para obtener estas imágenes? Siguiéndola, siguiéndola ‘¿Y a donde van? Al restaurante ¿Con John Kelvin? Te sientas al frente y sacas un teléfono “, comenzó ‘Peluchín’.

“Si otros no tienen las imágenes ha sido por flojos porque no ha sido un gran trabajo seguirlos. No sé que les habrá contado su equipo ‘(las imágenes) se las deben haber dado’ No no no. Había que seguirlos un ratito, así que atentos”, añadió ‘Peluchín’.

PELUCHÍN: “LE HAN METIDO UN CUENTO”

Pero eso no fue todo, Rodrigo González también especuló porque otros programas de espectáculo no tenían estas imágenes.

“De repente algunos querían cerrar su comisión rápido... Por vagos, era viernes y querían cerrar la comisión, le han metido un cuento .... porque hay gente que le cree todo a sus vagos reporteros”, manifestó Rodrigo González ‘Peluchín’ en respuesta a las expresiones de Magaly Medina.





