EL ARTE DE HACER LA GUERRA. Los productores de los programas Magaly TV La Firme y Amor y Fuego no se pasan. Ambos se envían indirectas en Instagram después que Magaly Medina expresará su malestar porque el espacio televisivo, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, no le dio el crédito al suyo en un reportaje sobre Sheyla Rojas.

El problema empezó porque Amor y Fuego utilizó la entrevista que le hicieron reporteros de Magaly TV La Firme a Sheyla Rojas. Al momento de colocar la fuente de donde obtuvieron las declaraciones no le dan el crédito al programa, sólo al canal.

Magaly Medina se mostró furiosa por esta omisión y calificó a Amor y Fuego de producción ociosas, sin creatividad. Las expresiones de la conductora de televisión ofendieron a Renzo Madrid, productor del mencionado espacio televisivo.

Productores de Amor y Fuego y Magaly TV La Firme se envían indirectas

Renzo utilizó su cuenta de Instagram para ironizar sobre el tema y calificó de conchuda a la producción de Magaly TV La Firme, mientras que Patrick Llamo Aquezolo, productor del programa que conduce Magaly, escribió en la mencionada red social “Fuente: ATV”.

LA FURIA DE MAGALY

Durante el programa del último viernes, Magaly Medina indicó que le parece el colmo que la producción de Amor y Fuego no mencione a Magaly TV La Firme. “Cuesta muchísimo esforzarnos y tratar de que usted tenga todos los días la mejor información, por eso como directora periodística de este programa, que parezco maestra de escuela y soy totalmente fastidiosa y pido siempre lo mejor y les exijo el máximo del esfuerzo a la gente que trabaja conmigo, como me exijo yo, y a nombre de mi producción me enoja y me indigna cuando otras producciones ociosas, sin creatividad, que tiene equipo y se jactan de tener plata, que le dan todo y; sin embargo, esperan mi programa y agarran desvergonzadamente todo el trabajo que a mis reporteros les ha costado sangre, sudor y lágrimas y llenan sus programas de manera inescrupulosa, usando material que es nuestro, de este programa”, dijo antes de presentar la nota que tenía preparada sobre el tema de Sheyla Rojas .

“Otto hizo un gran esfuerzo por convencer a Sheyla Rojas y su amiga y le contaran estos detalles del que ustedes se enteraron. Hoy día he visto que un programa de TV llena su programación, llena con la frescura de una lechuga sacando todos nuestros y cada uno de los audios sacados acá. Eso es algo que no se hace, es algo que sobrepasa toda ética, porque creo que la competencia sirve a todos para incentivarnos para competir limpiamente, transparentemente, pero así mi queja es pública porque no me gusta que me roben las notas de este programa”, indicó la periodista.

Magaly Medina molesta con programa de Rodrigo González | Trome | Video: 'Magaly Tv: La Firme'

En otro momento, el enojo de Magaly Medina se desbordó y pidió a los otras producciones a competir limpiamente y que mande a la calle a sus reporteros para conseguir su material y no “robar” el de otro programa.