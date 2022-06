Recientemente, Magaly Medina puso de lado las diferencias que tiene con Rodrigo González y expresó su respaldo ante el fallido intento de detención de ‘Peluchín’. En redes sociales, muchos han compartido una entrevista de octubre del 2015, donde la ‘urraca’ y el conductor hablaron sobre sus diferencias.

Se trata de un fragmento de la entrevista que Magaly Medina le realizó a Rodrigo González y su pareja. Durante la conversación, la ‘Urraca’ y ‘Peluchín’ derramaron lagrimas al recordar su distanciamiento.

En el momento, el conductor de TV dejó al descubierto que no llevaba una buena relación con la pareja de Magaly Medina.

“Tú me cuentas que tienes un problema con tu ex y yo te voy a decir que no lo permitas, no te dejes, y tú lo permitías por amor, luego regresabas y le contabas, generabas una enemistad entre él y yo. Las conversaciones entre amigos, deben quedar entre amigos”, dijo.

Magaly Medina se quiebra en entrevistando a Rodrigo González

Por su parte, Magaly Medina contó que le dolía estar distanciada de Rodrigo González y contó el preciso momento que decidió dar un paso para su reconciliación, por lo que no puso evitar quebrarse y llorar, siendo consolada por ‘Peluchín’, quien se levantó y la abrazó.

“Un día estaba en m cuarto haciendo la maleta para Punta Cana y metía mis cosas, decía: “¿Por qué no está Ro acá? ¿Por qué no estoy hablando con él? (…) Voy al aeropuerto, estábamos en el salón vip tomando el desayuno y de pronto veo entrar a Rodrigo (…) Me quedé como en shock (…) Se me hacían agua los ojos de tenerte y no hablarte, cuando te despediste te dije: ‘Te extraño’” , manifestó.

Pese a aquel momento, actualmente, Magaly Medina y Rodrigo González se encuentran distanciados y no son amigos.

