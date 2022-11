El conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González, contó que el Poder Judicial archivó las cinco demandas que le entabló Tilsa Lozano por los presuntos delitos de violencia psicológica y acoso.

“Ya fueron cinco veces rechazadas sus demandas, espero que se canse, ¿no? Es ella la que se lo toma personal, la que está pendiente de lo que decimos para ver cómo nos demanda, creo que tiene una abogada que le ha prometido algo, quizá una ‘figureti’ que le ha dicho que me va a meter preso y me va a ganar ”, expresó González.

Tilsa se casa el 25 de noviembre con Jackson Mora. ¿Le deseas lo mejor?

No le deseo nada porque no tengo ningún sentimiento por ella, tampoco le deseo el mal, pero la verdad me importa tres hectáreas de pepino lo que pase con su vida. Nada me puede dar más igual que Tilsa Lozano. Es ella la que se lo toma personal.

¿Qué te parece que Magaly Medina minimice el contenido de tu programa?

A Magaly no le digo nada, le deseo lo mejor, lo que he tenido que decirle... ya se lo dije al aire. Creo que vamos a dejar ese tema (conflictos) ahí, cada uno sabe hacer lo suyo, cada uno tiene su público.

¿Se podría dar un reencuentro con Magaly?

Nunca descarto nada, porque luego me sacan el video del archivo. En televisión no hay que decirle no a nada, no está en mis planes, ni puedo por cuestiones de contrato, pero todo bien. ‘Amor y fuego’ continuará el 2023 por Willax.

¿Qué novedades se vienen?

Se vienen más destapes, bombas, primicias, juegos, premios y todo. El 2022 ha sido un año positivo, hemos superado las expectativas de sintonía, así que estamos contentos.