El enfrentamiento entre la conductora de Mujeres al Mando, Cathy Saenz, y Rodrigo González ha llevado a diferentes figuras del medio a dar su opinión al respecto. Mientras que Karen Schwarz ha defendido a su compañera, Andrea Llosa ha criticado el papel de ‘supuesta víctima’ que la ‘Mamacha’ quiere representar en la TV.

Quien también alzó su voz sobre este tema es Mónica Cabrejos. La conductora de Válgame se tomó varios minutos durante su programa de radio para comentar sobre la acusación que hizo su compañera de canal en vivo contra Peluchín y aseguró estar preocupada por su integridad.

“A mí me preocupan (las críticas violentas). Hay una guerra declarada en redes por Rodrigo González contra Cathy Saenz que todos los días es una constante de insultos y de violencia contra la conductora. Es violencia contra la mujer. Además es una constante. No es solo que hoy comenté algo contra ti, es todos los días desde que Cathy ingresó a Latina y Rodrigo renunció por eso", declaró.

En otro momento aclaró que, a diferencia del presentador, la exproductora de Esto Es Guerra y Combate jamás ha respondido de manera violenta contra él y toda la ‘violencia’ que recibe no es recíproca. “En ningún momento ella ha tenido algún comentario violento ni insulto contra Rodrigo”

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos

“A MÍ TAMBIÉN ME INSULTA”

La periodista contó que ella ha sido víctima de insultos y mentiras por parte de Rodrigo y hasta mencionó cuando el animador tenía un supuesto veto en Latina contra ella.

“A mí también me insulta y miente sobre mí. Él no asume que ya no trabaja en Latina o tal vez ya está en el proceso de asumir que todas las personas que él detestaba y que tenía vetadas como es mi caso, están en el canal. Porque a mí me tenía vetada: Mientras él estuviese ahí, yo no podía entrar. Pero ya pasó su época y no lo asume”, expresó.

Además, enfatizó que si ha preferido no enfrentarse con él es porque, tras conversar con el hermano de González en alguna ocasión, dice darle ‘pena’ su entorno familiar.

“Yo he conversado con el hermano de Rodrigo González aquí en cabina y sé cosas ya hacen que no sienta cólera ni quiera contestar. Siento pena porque conozco cosas del entorno que me hacen entender por qué es así”, finalizó.

Mónica Cabrejos sobre Rodrigo González - T