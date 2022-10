Rodrigo González decidió brindarle una entrevista a Regina Alcóver para su programa en Radio Felicidad. En la conversación, el popular Peluchín habló de su enfrentamiento mediático con Magaly Medina, el mismo que ha cobrado vigencia luego que la urraca se burlara del rating de Amor y Fuego.

La mamá de Gian Marco le preguntó al conductor de Willax si habría la posibilidad de que se amiste con la conductora de Magaly Tv La Firme, con quien compartió una entrañable amistad hace varios años. “¿Si me voy a amistad con Magaly? Yo creo que para amistarse es porque estás peleado y yo no me he peleado con Magaly”, respondió.

En ese sentido y para sorpresa de sus fanáticos, decidió echarle flores a la urraca. “ Yo le deseo lo mejor de la vida, me parece una triunfadora, la mejor en lo que hace y la pionera. Celebraré siempre cuando en la vida le vaya bien y no me alegraré cuando las cosas le salgan mal nunca”, dijo Rodrigo González.

Asimismo, indicó que hay personas que cumplen un determinado rol en un determinado momento de tu vida. “Luego las personas evolucionan en diferente visión o para ti, algunas involucionan”, agregó el conductor de Amor y Fuego en referencia a Magaly Medina.

Peluchín le echó flores a Magaly Medina y la consideró como una pionera en los programas de espectáculos.

