El ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal también fue tema de conversación en el programa ‘Amor y Fuego’. El conductor Rodrigo González criticó duramente al ‘Chino’ y al periodista deportivo por el daño causado a sus matrimonios, tras ser captados con dos reporteras.

‘Peluchín’ inició su programa asegurando que Magaly Medina “lo volvió a hacer y por partida doble”, pues como dijo la ‘urraca’, iban detrás de Óscar del Portal y ampayaron al conductor de ‘La Banda del Chino’.

“Esas confianzas para hacerle la colita, tal parece que esta colita se la está agarrando hace tiempo. No nos hagamos los indignados, que van a esperar lo que digan, desde ya te digo, no me interesa escucharlos, no les creo, yo veo esas imágenes , estando en Punta Cana, no necesito tener una cámara dentro de la habitación para intuir o conocer a mi marido para oler a cuerno”, dijo en relación al matrimonio de Óscar del Portal.

Como se sabe, la esposa y dos hijos del periodista deportivo se encuentran de vacaciones en Punta Cana, mientras esperaban la llegada del conductor. “Ser infiel es una decisión, yo sé lo que puede pasar si cruzo esa puerta”, comentó ‘peluchín’.

Incluso, el conductor de ‘Amor y Fuego’ comparó los ampays de Melissa Paredes y Sheyla Rojas, y las decisiones radicales de despedirlos que tomó América Televisión.

“ Lo que la gente se pregunta es ¿se va a medir a todos con la misma vara? O acaso que como él es de los once machos nos vamos a reír, vamos a ver los memes, y le vamos a celebrar. Mientras que a Sheyla se le separó del canal. ¿Qué decisión tomará una empresa que separa, por ejemplo, a Melissa Paredes? El caso de Miyashiro pertenece a América Televisión, entonces se debe tomar esta decisión”, sentenció.

TROME | Rodrigo González compara ampay de Aldo Miyashiro con Melissa Paredes: ¿Se medirá con la misma vara?

EL AMPAY DE ALDO MIYASHIRO

Aldo Miyashiro fue ampayado besando apasionadamente a Fiorella Retiz en el departamento del periodista Óscar del Portal, después que todos participaron en una jornada deportiva en Magdalena. Las imágenes fueron captadas por Magaly Tv, La Firme en una vivienda en Surco, la madrugada del sábado.

Según se puede ver en las imágenes, Miyashiro, Retiz, del Portal y Fiorella Méndez (ex del cumbiambero Pedro Loli) llegaron a un departamento. Varias horas después se aprecia los fogosos besos del popular ‘chino’ y la periodista.

Minutos después se ve a los dos saliendo cada por su lado , pero en el mismo vehículo, aproximadamente a las 5 de la mañana, según el reportaje de Magaly TV, La Firme