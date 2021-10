Rodrigo González ‘Peluchín’ cumple 43 años y lo celebra junto a su pareja Salvatore

Rodrigo González está de cumpleaños. El conductor de ‘Amor y fuego’ cumple 43 años de vida y lo festejó rodeado de sus familiares, amigos cercanos y de su pareja, Salvatore. Aquí te contamos los detalles.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González compartió imágenes de los regalos y de las celebraciones de las que fue protagonista por su cumpleaños. Gigi Mitre, su compañera de conducción, no podía faltar en el festejo.

Rodrigo González también publicó la imagen de un regalo especial que recibió de parte de su madre, quien le dedicó unas líneas por este día especial. a. “Feliz cumpleaños, junto a ti siempre, tu mami”, escribió la mamá de ‘Peluchín’.

RODRIGO GONZÁLEZ CRITICA A SEBASTIÁN

El popular ‘peluchín’ también arremetió contra Sebastián Lizarzaburu por publicar en su Instagram imágenes de la hija de Juan Víctor Sánchez.

Las críticas a los exchicos reality se desataron cuando Juan Víctor, padre de una de las menores de San Martín, se quejó de subir videos de su hija bañándose. Según dijo, no ha escuchado nada positivo del ‘hombre roca’, por lo que desconfía de él.

“Si fuera mi hija me preocuparía exactamente igual, si tú Andrea confías en tu novio y tienes toda la relación que quieras, pero la hija no es solamente tuya. Entonces hay comportamientos que no se pueden aceptar”, sentenció Rodrigo González.