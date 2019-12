El último fin de semana, Olinda Castañeda se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad para hablar sobre su romance con el boxeador Jackson Mora y la participación de Tilsa Lozano en el romance. Según la modelo, la Vengadora mantenía un romance paralelo con su entonces pareja.

En varias de las preguntas del cuestionario, Olinda se refirió a Tili y la señaló como la tercera en discordia. Incluso contó algunas situaciones que vivió con su ex, quien le negaba algún interés por su archienemiga.

Tras la difusión del programa, el exconductor de TV Rodrigo González contó que este lunes 2 de diciembre mantendrá una conversación con Castañeda para comentar algunos detalles sobre sus revelaciones.

De paso, Peluchín le dedicó unas palabras a la jueza del programa ‘El Dúo Perfecto’, pues no entendía cómo podía criticar a Yahaira Plasencia por supuestamente haber roto la relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug.





Rodrigo González sobre Tilsa Lozano - Trome

DE VIAJE

Tilsa Lozano armó maletas y abandonó Lima para viajar a Zorritos y disfrutar de unos días de sol y arena tras un fin de semana agitado por las declaraciones de Olinda Castañeda.

Hasta el momento, no ha oficializado su romance con Jackson Mora pese a que ambos tiene una fotografía juntos y bien pegaditos. Incluso, tras El Valor de la Verdad de Castañeda, el boxeador le dedicó un mensaje cariñoso a Lozano, dejando claro que las revelaciones de su ex no les afectó.