¡UY! Rodrigo González no se quedó callado luego de que Magaly Medina lanzó una indirecta en su programa. La ‘Urraca’ aseguró que ella no tuvo padrinos que la ayudaron en la televisión, en lo que sería una alusión a ‘Peluchín’, considerado “ahijado” de la conductora.

Según la misma Gigi Mitre, el dardo de Magaly Medina estaba dirigido a Rodrigo González. “Yo no entiendo por qué no dice el nombre”, agregó.

Tras ello, el conductor de ‘Amor y Fuego’ puso las cartas sobre la mesa. “Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda, en un momento de un escándalo, que me des a conocer (…) Tú me conociste en tu show porque yo iba a entregar un premio”, agregó.

Asimismo, detalló que su padre fue auspiciador del programa de Magaly, cuando ella estaba iniciando en la televisión. “Mi padre creyó en ella y auspició su programa. Ella cuando vio que yo quería estudiar comunicaciones, algún dote, algo vio, decidió creer en mi como mi padre lo hizo en ella. Desde allí comenzamos a vernos y a frecuentarnos”, añadió.

‘Peluchín’ cuadra EN VIVO a Magaly por indirecta: “No estoy en la televisión por ti” (Video: Willax TV)

Rodrigo González vs. Magaly Medina: “No estoy en la televisión por ti”

‘Peluchín’ cuestionó a Magaly por creerse superior a los demás y que si, bien reconoce que le dio la mano, eso no significa que le deba su carrera. “Si en verdad estoy en la televisión por ti, no se para que me hicieron un casting, hubiera entrado de frente ”, dijo.

“Si el público me hubiera bajado el dedo, yo no estaría el 9 de marzo de este año, 13 años en sus pantallas, en el mismo horario, en este formato y ustedes eligiéndonos año a año (...) Tampoco uno puede permitir que esa misma mano (que te ayudó) te intente tomarte de ella, para ver, depende de sus circunstancias, intentar hundirte. Al menos yo, no”, enfatizó.

