¿Susan Ochoa vetada de la Teletón? Peluchín hace fuerte revelación

Los logros económicos de la Teletón 2019 son indiscutibles. Sin embargo, los detalles detrás del telón son los que han llamado más la atención tras lograr cumplir con la meta propuesta y recaudar 12 millones 553,004 soles a favor de la Clínica San Juan de Dios.

Especulaciones sobre un supuesto veto a Tula Rodríguez y su participación en la ceremonia de inauguración de la jornada de apoyo empezaron a sonar con fuerza luego que los televidentes vieran que varias figuras de Pro TV (Esto Es Guerra, En Boca de Todos) no aparecieron durante el viernes y sábado.

Ahora, el nombre de Susan Ochoa también suena como otro de los que se quedó fuera por disgusto de una tercera persona. A través de su cuenta Instagram, el conductor Rodrigo González contó que la cantante grabó el tema principal de la Teletón, pero jamás la llamaron para aparecer el 8 y 9 de noviembre en TV.

"Susan Ochoa fue convocada para cantar junto a otros artistas y, en el momento en el que comienzan a aparecer todos los intérpretes que invitaron para hacer el tema de la Teletón, a ella nunca la llamaron", explicó el popular 'Peluchín'.

Rodrigo González cuenta detalles sobre lo ocurrido con Susan Ochoa (Fuente: Instagram)

La exfigura de Latina dejó entrever que a uno de los conductores principales con los que la cantante tuvo discrepancias en vivo y en directo en el pasado no habría estado muy feliz de volver a verla. Y eso habría acabado con su participación en tan importante evento solidario.

"A ella le dijeron: ven a grabar. Ella fue, hizo su parte, esperando a que llegue su momento y parece que hubo otra ancla que prefirió que la dejaran por altamar. Como Susan en algún momento dijo algo públicamente que incomodó a una de las 'anclas', tampoco la convocaron para que cante", declaró el exconductor de 'Válgame Dios'.

Rodrigo González habla sobre Susan Ochoa (Fuente: Instagram)

SUSAN OCHOA RENUNCIÓ A EL ARTISTA DEL AÑO

La ganadora de las Gaviotas de Plata de Viña Del Mar recibió la propuesta en el mes de mayo de 2019 de participar en el programa 'El Artista del Año'. Su desempeño fue uno de los más aplaudidos en la competencia, pero fue a mediados de junio que decidió renunciar.

¿Cuál fue el motivo? La artista protagonizó un incómodo momento con la conductora del programa, Gisela Valcárcel, por unas declaraciones que hasta el momento están envueltas en la polémica.

"No importa quién salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos Gaviotas de Plata, todos debemos alegrarnos (por el otro participante del programa)", declaró la rubia.

La intérprete de 'Ya No Más' dijo haberse sentido humillada y optó por retirarse del concurso. Luego, obtuvo la oferta de conducir el segmento 'Tu voz sí paga' en el programa 'Se Pone Bueno', al que tuvo que renunciar después de un par de meses para perseguir el sueño de la internacionalización.

Gisela Valcárcel sobre Susan Ochoa

PELUCHÍN CUENTA DETALLES SOBRE GISELA Y TULA

Por otro lado, Rodrigo González dio más detalles sobre el supuesto veto a Tula Rodríguez de la Teletón. Explicó que en el sorteo que se realiza todos los años para decidir qué canal abría y cuál cerraba la ceremonia del evento, América Televisión resultó ganador.

"Ustedes saben que dentro de un canal hay producciones independientes que hacen programas para esa casa televisora. Así que la apertura se la encargaron a Pro TV", contó Peluchín.

Rodrigo González sobre Tula Rodríguez (Fuente: Instagram)

Tula Rodríguez fue la elegida para participar de la inauguración y, tras varios ensayos con sus compañeros de la misma productora, se recibió un mensaje en el que se pedía que la esposa de Javier Carmona no participara del número.

"Alguien dijo: 'No queremos incomodar a una de las anclas' ¿Quiénes son las 'anclas'? Son los presentadores que están todo el tiempo ahí pidiendo apoyo y donaciones. No dijeron a quién no querían incomodar, pero era a una de las anclas ¿A qué ancla puede incomodar a Tula si no es a Gisela? En protesta, nadie de la producción de Pro TV fue a la Teletón", reveló Rodrigo.