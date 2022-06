Rodrigo González se pronunció este miércoles tras la polémica coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú Universo 2022. El popular conductor de televisión aseguró que ellos advirtieron que su victoria estaba cantada desde el día uno, aunque sacó cara por la hija de Bárbara Cayo.

“Es un concurso de belleza pero como no quieren frivolizarlo, hablar de quien es más bonita es frívolo, hacen aportes para que uno no se fije solamente en eso. Pero si es un concurso de belleza y estamos buscando a la representante de la belleza, a la más guapa de las candidatas que hay, creo, creo, porque yo no soy missólogo, pero creo que internacionalmente Alessia Rovegno da la talla... el tema es a la hora que responde ”, acotó Peluchín.

Por su parte, Gigi Mitre apoyó a su compañero y aseguró que la actual Miss Perú tiene el ‘look’ y el ‘porte’ de otras misses en el resto del mundo. “Nos guste o no, físicamente va” , dijo la conductora de Amor y Fuego.

Rodrigo González destacó como Alessia Rovegno se paseó por la pasarella y llevó muy bien su bonito vestido, además alabar su belleza natural. “Está claro que mal físicamente no nos va dejar, el tema vienen cuando tiene que responder porque ayer dijo lo del ‘aislamiento global”, dijo a modo de burla.

Peluchín alabó la belleza de Alessia Rovegno pero criticó que no sepa desenvolverse frente a las cámaras.

TE PUEDE INTERESAR

Fiorella Cayo explica el significado de ‘aislamiento global’ en discurso de Alessia Rovegno: “Lo dijo bien”

Mamá de Melissa pierde los papeles y explota contra Magaly: “¡Sádica, psicópata, satánica! no te metas con los míos”

TENSO MOMENTO: Alessia Rovegno y su fulminante mirada a Valeria Florez al hablar de sus ‘errores’ en el Miss Perú