NO SE PASAN. Samuel Suárez, creador del portal Instarándula, le respondió fuerte al conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, luego que este le mandara una indirecta por haber, supuestamente, patinado con el ‘ampay’ de Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia.

“Te copies toda la manera de presentar, los colores, la dinámica de nuestro show, la estética de nuestro show, también hay que tener un trabajo que va más allá de eso”, dijo ‘peluchín’ en su último programa en clara alusión a Instarándula, que tiene colores de neón rosado y amarillo, muy similar al magazine de Willax Tv.

El polémico Samu no dudó en responder y arremeter contra Rodrigo González. Según dijo, Instarándula fue creado en el 2018, antes que saliera al aire el programa ‘Amor y Fuego’.

“No sabía que Instarándula era una copia de Amor y fuego, yo le voy a refrescar un poquito la memoria. Es bueno aclarar estos temas porque hay mucha gente que es nueva en Instarándula”, inició diciendo el creador de contenido en Instagram.

Samu se enfrenta a Rodrigo González por acusaciones de copia de contenido: “Se cree el centro del universo” Video: Instarándula

“El señor Rodrigo hace su plataforma cuando sale de Latina en el 2019, si mal no recuerdo él sale de Latina en agosto del 2019 y un mes después hace su plataforma, entonces está bien, tenía su cuenta de Instagram, igual ya tenía un montón de seguidores, pero Instarándula está desde el 2018, exactamente desde agosto del 2018″, aseguró Samuel Suárez.

En esa línea, recalcó que los colores parecidos de neón es pura coincidencia con el de ‘Amor y Fuego’, pues él no se está fijando en detalles para copiarse.

“Como se dieron cuenta el concepto de neón, luces y todo eso, nos acompaña desde antes que el señor decidiera hacer su plataforma, en la cual le ha ido muy bien, y lo felicito, que siga brillando porque tiene un montón de gente que lo quiere, pero Instarándula tenía tiempo haciendo este concepto con estos colores”, sentenció.

SAMU PIDE A PELUCHÍN TENER MEMORIA

Samuel Suárez le envió un duro mensaje a Rodrigo González al pedirle que no se crea el centro del universo y que tenga un poco más de memoria antes de lanzar sus indirectas.

“Ya sabe, señor, cualquier cosita me vuelve a decir, no hay problema, yo se lo aclaro, cualquier temita, cualquier duda. A veces uno se puede olvidar, la memoria se borra o se cree el centro del universo y piensa que todo el mundo está pendiente de él. No, no es así”, finalizó.