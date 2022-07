Rodrigo González apareció este viernes 1 de julio en su programa ‘Amor y Fuego’ totalmente desencajado al asegurar que vio un video donde la hija de Melissa Paredes da su testimonio contra su padre Rodrigo Cuba. La modelo le enseñó el material al conductor.

Con la voz entrecortada, ‘Peluchín’, acompañado de Gigi Mitre, pidió que dejen de lado las críticas hacia Melissa Paredes debido a su largo historial lleno de polémica. Según precisó, este tema va más allá y debe analizarse con autoridades sobre lo revelado por la niña.

“ Melissa está con una credibilidad menos que devaluada, se la ganó a pulso, es cierto, en este tiempo hemos visto a una Melissa mentir, exagerar, manipular, es verdad , también hemos visto un Gato Cuba editando mensajes, guardando silencio y reculando... Les voy a pedir que eso lo separen , en este caso, me parece muy ligero salir y dar una opinión de una mamá si no has visto u oído lo que Gigi y yo sí hace unos minutos”, inició diciendo el conductor de televisión.

MELISSA ENSEÑÓ VIDEO DE 7 MINUTOS SOBRE MENOR

Rodrigo González contó que Melissa Paredes llegó a los estudios de Willax TV para enseñarle personalmente un video / audio, donde se escucha a la pequeña hija del ‘Gato’ Cuba acusarlo de presunta violencia.

“No somos quiénes para sentenciar a nadie, un niño es fácil de manipular, claro que sí, se le puede lavar el cerebro, un padre más todavía, es quien más confía, entonces es difícil pensar que serán capaces de hacer algo así. Gigi y yo hemos visto ese audio (video), es un video de más de 7 minutos donde lo único que hace Melissa es hacerle preguntas a su hija porque lo consideró necesario . La niña, según me consta, me parece que los únicos que podrían decir qué fue lo que pasó son un médico, un especialista y la justicia”, remarcó.

