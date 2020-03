Durante su entrevista con Magaly Medina, Rodrigo González contó detalles de lo que fue su ‘fugaz amistad’ con Jefferson Farfán. 'Peluchín contó como conoció al futbolista y cómo fue que el contacto que mantenían por redes sociales terminó cuando él lo bloqueó de Instagram.

Rodrigo González señaló que conoció a Jefferson Farfán con el objetivo de coordinar una entrevista en su programa . El conductor y el futbolista se conocieron en una fiesta en el sur y desde allí mantenían comunicación vía redes sociales.

“No nos enemistamos porque nunca fuimos amigos (...) Me lo presentan y me cayó muy bien porque es buena gente y no es mala persona, Farfán. Es súper buena gente con sus amigos. Fue la impresión que me dio”, señaló Rodrigo González.

Rodrigo González finalmente contó que el jugador decidió ‘eliminarlo’ de sus redes luego de que él revelara en su programa algunas de las conversaciones que mantenía con él

“Hablábamos, chateábamos y me daba información, porque tú sabes que a Farfán le gusta tener a personas escogidas para pasarles información. Entonces, yo me dejo, pues. Si tengo pepas para mi programa. Pero cuando empecé a decir las cosas como siempre las decía, me bloqueó. Nunca hubo una amistad ni una cosa más allá”, precisó.

Rodrigo González habla de Jefferson Farfán

HABLÓ DE TILSA LOZANO

La entrevista de Rodrigo González y Magaly Medina sacó chispas. El conductor de televisión se refirió a su examiga Tilsa Lozano y reveló detalles inéditos de la relación de la exmodelo con el futbolista Juan Manuel Vargas.

Dan que hablar. Rodrigo González habló sobre su relación con Tilsa Lozano y cómo empezó su amistad con ella. Al parecer coincidieron en la fiesta del lanzamiento de una joyería, donde también se encontraba presente Magaly Medina. El conductor de televisión dijo que se acercó a ella porque la exmodelo se encontraba llorando en el baño. La razón de sus lágrimas era el vínculo sentimental que estableció con el futbolista Juan Manuel Vargas en ese entonces.

Rodrigo González también reveló que Magaly Medina le pedía que no se acerque a Tilsa Lozano, sin embargo, el conductor continuó cerca de la exmodelo debido a que le conmovieron sus lágrimas. “Magaly estaba llorando, (...) ahora que ya abrí los ojos es distinto, pero si yo veo a una persona llorando a mí no me importa. Me decía 'estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él no lo ha hecho publico porque tiene una familia detrás”, dijo el conductor de televisión sobre el primer acercamiento que tuvo con la actual influencer y panelista de programas de Espectáculos.