FUEGOOOO. Rodrigo González y Gigi Mitre celebraron con sus televidentes su aumento en el rating y destacaron que superaron en sintonía a Latina, su antigua casa televisora, la misma de la que salieron en malos términos por el ingreso de Cathy Sáenz a Mujeres al Mando.

“Gracias por elegirnos y gracias por preferirnos. Willax Televisión y Amor y Fuego subiendo cada día más y ahora por encima de Latina Televisión, muchísimas gracias por eso”, dijo emocionado el popular Peluchín.

Por su parte, Gigi Mitre aseguró que ‘seguirán remando’ con mucha humildad para alegría de los fanáticos de su programa, que se estrenó hace unos meses y ya es el preferido de miles.

Finalmente, muy a su estilo, Rodrigo González envió un mensaje, aparentemente a Karen Schwarz, quien lo denunció por violencia familiar y lo sustituyó en su horario en Latina.

“¿Para esto no me pueden poner bozal legal para que no lo diga no? La mejor respuesta es esta: te estamos ganando“, dijo entre risas.

Rodrigo González celebra que superó en rating a Latina y le manda mensaje a sus enemigas | Willax

Karen Schwarz se va de Latina

Esta mañana, Latina Televisión emitió un comunicado donde anunciaban el fin de Modo Espectáculos. En el documento, aseguraron que la ex Miss Perú seguirá siendo parte del canal y que la suspensión de su programa no se debió a un tema de rating.